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06:10, 11 июля 2026Наука и техника

Расплатился за дерзость. В Китае рассказали, как американский пилот попал в ловушку, подкравшись к российскому самолету

Sohu: Пилот F-35 приблизился к российскому самолету и оказался зажат между истребителями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Журналисты китайского портала Sohu рассказали о расплате американского пилота за дерзость с российским истребителем.

По информации обозревателей, инцидент произошел во время совместного российского-китайского патрулирования в западной части Тихого океана. Группу попытались сопроводить несколько американских истребителей, недавно прибывших в Японию.

Журналисты рассказали, что в какой-то момент пилот F-35 попытался незаметно приблизиться к российскому бомбардировщику Ту-95МС. В этот момент с одной стороны к нему подлетел китайский J-16, а с другой — российский Су-35, и американский летчик оказался в своего рода ловушке.

Представьте, о чем думает тот парень в кабине F-35, оказавшись между российским и китайским самолетами. С одной стороны, у него был J-16, его ракеты были отчетливо видны под крыльями. С другой — российский Су-35, известный своей маневренностью и мощным вооружением

Sohu

Обозреватели китайского издания назвали инцидент крайне показательным.

Ранее сообщалось, что противолодочный самолет Ту-142МК (по кодификации НАТО: Bear-F — «Медведь») морской авиации Военно-морского флота России сбросил гидроакустический буй перед британским истребителем F-35B.

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Американские самолеты замечают на границах России

Российский военкор Юрий Котенок рассказал о появлении американских военных самолетов у границ Калининградской области.

Противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВВС США плотно работает недалеко от границ Калининградской области

Юрий Котенок военкор

Он также сообщил, что в этом районе присутствовал самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis. Его также видели вблизи российского региона 17 июня. Воздушное судно сделало несколько кругов над Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области. Самолет также пролетел вдоль всей границы российского региона над территорией Литвы и Польши.

Кроме того, самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря. Его появление фиксировали в середине июня и начале июля.

До этого самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции совершил полет вдоль российской границы в районе Мурманской области.

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В России не увидели угрозы в появлении самолетов США у границ

Советник губернатора Калининградской области по безопасности Герой России Андрей Козлов заявил, что не видит угрозы в появлении американского самолета-разведчика у границ региона.

Он подчеркнул, что система безопасности круглосуточно следит за воздушным пространством, а любые провокации, в том числе пересечение российской границы, не останутся без ответа.

Это всего лишь демонстрационный жест и угрозы нам не несет

Андрей Козловсоветник губернатора Калининградской области

Он указал, что вылет таких самолетов является стандартным для НАТО мероприятием для разведки и демонстрации силы.
Эксперт напомнил позицию президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть все средства, чтобы «"сровнять с землей" страны, которые попытаются напасть на Калининградскую область».

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