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15:03, 4 июля 2026Мир

Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

РИА Новости: Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем к югу от Крыма
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bryan Littel / Shutterstock / Fotodom  

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II совершил очередной патрульный полет над акваторией Черного моря и прошел к югу от полуострова Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет вылетел из румынской Констанцы, после чего проследовал на юго-восток вдоль турецкого побережья в сторону Грузии. Затем воздушное судно развернулось и взяло курс обратно на Румынию.

Издание отмечает, что в июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II выполнял полеты над акваторией Черного моря как минимум три раза.

Ранее британский самолет-разведчик заметили над Калининградской областью. Воздушное судно сделало несколько кругов над Балтийским морем, также пролетело вдоль всей границы российского региона над территориями Литвы и Польши.

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