РИА Новости: Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем к югу от Крыма

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II совершил очередной патрульный полет над акваторией Черного моря и прошел к югу от полуострова Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет вылетел из румынской Констанцы, после чего проследовал на юго-восток вдоль турецкого побережья в сторону Грузии. Затем воздушное судно развернулось и взяло курс обратно на Румынию.

Издание отмечает, что в июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II выполнял полеты над акваторией Черного моря как минимум три раза.

Ранее британский самолет-разведчик заметили над Калининградской областью. Воздушное судно сделало несколько кругов над Балтийским морем, также пролетело вдоль всей границы российского региона над территориями Литвы и Польши.