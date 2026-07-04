Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II совершил очередной патрульный полет над акваторией Черного моря и прошел к югу от полуострова Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолет вылетел из румынской Констанцы, после чего проследовал на юго-восток вдоль турецкого побережья в сторону Грузии. Затем воздушное судно развернулось и взяло курс обратно на Румынию.
Издание отмечает, что в июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II выполнял полеты над акваторией Черного моря как минимум три раза.
Ранее британский самолет-разведчик заметили над Калининградской областью. Воздушное судно сделало несколько кругов над Балтийским морем, также пролетело вдоль всей границы российского региона над территориями Литвы и Польши.