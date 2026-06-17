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21:35, 17 июня 2026Мир

Британский самолет-разведчик заметили над Калининградской областью

Британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint заметили у Калининградской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Над Калининградской областью заметили британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из анализа полетных данных, воздушное судно сделало несколько кругов над Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области. Самолет также пролетел вдоль всей границы российского региона над территорией Литвы и Польши.

Ранее в июне самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II заметили над Черным морем. По словам источника в авиадиспетчерских кругах Европейского союза, борт двигался по маршруту, которым он неоднократно следовал ранее. До этого самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции совершил полет вдоль российской границы в районе Мурманской области.

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