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11:21, 5 июня 2026Мир

Над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО

ТАСС: Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II летает над Черным морем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II летает над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза.

«Самолет, взлетевший с аэродрома в румынской Констанце, вышел в район акватории через контрольную точку UDROS и в настоящее время летает над нейтральными водами Черного моря, не входя в воздушное пространство какой-либо страны», — рассказал источник агентству.

Борт движется по маршруту, которым неоднократно следовал ранее.

Ранее самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции совершил полет вдоль российской границы в районе Мурманской области.

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