Над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО

ТАСС: Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II летает над Черным морем

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II летает над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза.

«Самолет, взлетевший с аэродрома в румынской Констанце, вышел в район акватории через контрольную точку UDROS и в настоящее время летает над нейтральными водами Черного моря, не входя в воздушное пространство какой-либо страны», — рассказал источник агентству.

Борт движется по маршруту, которым неоднократно следовал ранее.

Ранее самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции совершил полет вдоль российской границы в районе Мурманской области.