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05:19, 11 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины счел покушение на Ермолаева организованными действиями спецслужб Киева

Азаров обвинил спецслужбы Киева в подготовке покушения на Ермолаева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако, вероятнее всего, было организовано спецслужбами Киева. С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил экс-премьер Украины Николай Азаров, пояснив, что на это указывают обстоятельства покушения.

«То, что это абсолютно организованное, продуманное убийство, свидетельствует, прежде всего, тот факт, что ей [подозреваемой в покушении Анастасии Березовской] удалось пересечь всю Европу, когда уже был выдан ордер Интерпола на ее арест», — сказал Азаров.

Он добавил, что правоохранительные органы Европы должны были ее засечь и задержать, однако не сделали этого. Как считает Азаров, Березовскую вели спецслужбы, обеспечивая ей «коридоры».

29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил со ссылкой на источники в Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский лично поддержал этот теракт.

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