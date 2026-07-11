Азаров обвинил спецслужбы Киева в подготовке покушения на Ермолаева

Покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако, вероятнее всего, было организовано спецслужбами Киева. С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил экс-премьер Украины Николай Азаров, пояснив, что на это указывают обстоятельства покушения.

«То, что это абсолютно организованное, продуманное убийство, свидетельствует, прежде всего, тот факт, что ей [подозреваемой в покушении Анастасии Березовской] удалось пересечь всю Европу, когда уже был выдан ордер Интерпола на ее арест», — сказал Азаров.

Он добавил, что правоохранительные органы Европы должны были ее засечь и задержать, однако не сделали этого. Как считает Азаров, Березовскую вели спецслужбы, обеспечивая ей «коридоры».

29 июня в Монако произошел взрыв у жилого дома, в результате чего тяжело пострадали Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын. Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил со ссылкой на источники в Киеве, что президент Украины Владимир Зеленский лично поддержал этот теракт.