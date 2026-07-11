ВС России нанесли удар по Киеву

ВС России ударили по Киеву, есть попадания по объектам энергетики

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 11 июля нанесли несколько ударов по Киеву. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате удара в Дарницком районе города загорелась трансформаторная подстанция. Как уточняет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в городе были поражены и другие объекты инфраструктуры. Он также опубликовал кадры пожаров в Киеве.

По словам Кличко, удары по городу наносились баллистическими ракетами.

8 июля сообщалось, что ВС России поразили завод «Самсунг-Украина» и цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Это стало третьим за неделю мощным ударом возмездия по Украине.