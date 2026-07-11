Фицо предложили выдвинуть на роль переговорщика от Евросоюза с Россией

В Словакии предложили выдвинуть Фицо на роль переговорщика от Евросоюза с Россией

Подходящим кандидатом на роль представителя Европейского союза на переговорах с РФ мог бы стать Роберт Фицо, заявил лидер словацкой политической партии «Дом — национальная партия» Павол Слота. Об этом пишет РИА Новости.

«Самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», — предложил он выдвинуть кандидатуру.

По мнению политика, в переговорной команде должны быть те, кто не боится публично «указывать на возрожденный фашизм», реальные причины вооруженного конфликта.

Ранее Фицо назвал достижение мира абсолютным условием для вступления Украины в ЕС.