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05:45, 11 июля 2026Мир

Фицо предложили выдвинуть на роль переговорщика от Евросоюза с Россией

В Словакии предложили выдвинуть Фицо на роль переговорщика от Евросоюза с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Подходящим кандидатом на роль представителя Европейского союза на переговорах с РФ мог бы стать Роберт Фицо, заявил лидер словацкой политической партии «Дом — национальная партия» Павол Слота. Об этом пишет РИА Новости.

«Самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», — предложил он выдвинуть кандидатуру.

По мнению политика, в переговорной команде должны быть те, кто не боится публично «указывать на возрожденный фашизм», реальные причины вооруженного конфликта.

Ранее Фицо назвал достижение мира абсолютным условием для вступления Украины в ЕС.

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