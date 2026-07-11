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06:44, 11 июля 2026Россия

Раскрыты подробности ночного удара ВСУ по российскому региону

Слюсарь: Один человек погиб при ударе ВСУ по судну в Таганрогском заливе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать Ростовскую область. Кроме того, были атакованы четыре судна различного назначения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — рассказал чиновник. Кроме того, был атакован танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет.

Всего в небе над Таганрогом, а также Азовским и Неклиновским районами было уничтожено более 15 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по Киеву. В частности, есть попадания по объектам энергетики.

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