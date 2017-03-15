Сбербанк предложил НБУ проявить дальновидность в отношении российских банков

Сбербанк отреагировал на предложение Национального банка Украины (НБУ) запретить банкам с российским капиталом выводить средства за пределы страны. Об этом в среду, 15 марта, сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем ситуацию до тех пор, пока не будут приняты официальные решения. Надеемся, что при принятии окончательного решения власти страны (Украины — прим. «Ленты.ру») проявят мудрость и дальновидность», — уточнили в пресс-службе Сбербанка.

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Предложение запретить выводить деньги с Украины высказал заместитель председателя НБУ Яков Смолий 15 марта. По его словам, под санкции попадут Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. Введение таких ограничительных мер, как отмечается, будет запрещать любые операции в пользу материнских банков, в их числе предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупка ценных бумаг, запрет выплат дивидендов.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подразделениям российских банков «на сегодняшний день работать на Украине опасно и нецелесообразно». Он выразил непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать вандализму.

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Украинская «дочка» Сбербанка с 15 марта ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также повреждением банкоматов.

7 марта Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.