Песков счел работу российских банков на Украине нецелесообразной

Подразделениям российских банков на сегодняшний день работать на Украине опасно и нецелесообразно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру». По его словам, сложившаяся ситуация «абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат на Украине».

«Мы выражаем непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам в их действиях, фактически тождественных вандализму, в отношении наших банков. Мы все-таки надеемся, что какая-то безопасность имущества, а главное — безопасность тех, кто является сотрудниками этих финансово-кредитных организаций, будет обеспечена», — отметил Песков.

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В то же время пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос, будет ли Кремль рекомендовать Сбербанку закрыть отделения на Украине. «Давайте все-таки посмотрим, как будет развиваться ситуация, здесь тоже как-то гипотетически рассуждать вряд ли необходимо», — сказал он.

Как передает РИА Новости, украинская «дочка» Сбербанка с 15 марта ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также повреждением банкоматов.

Ранее трудовой коллектив Сбербанка на Украине призвал президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы банка, который блокируют радикалы.

В последние несколько дней радикалы повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, центральный офис украинской «дочки» Сбербанка в Киеве, в котором также расположено отделение, уже два дня заблокирован радикалами, добивающихся закрытия учреждения.

На прошлой неделе Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.