НБУ предложил запретить российским банкам выводить деньги с Украины

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает запретить банкам с российским капиталом выводить средства за пределы страны. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Яков Смолий, передает ТАСС. По его словам, под санкции попадут Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank.

Ранее 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подразделениям российских банков «на сегодняшний день работать на Украине опасно и нецелесообразно». Он выразил непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать вандализму.

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В последние несколько дней радикалы повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, центральный офис украинской «дочки» Сбербанка в Киеве, в котором также расположено отделение, уже два дня заблокирован радикалами, добивающихся закрытия учреждения.

С 15 марта украинская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также повреждением банкоматов.

На прошлой неделе Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.