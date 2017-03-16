Российские банки назвали единственной здоровой частью финсистемы Украины

«Дочки» российских банков на Украине создали достаточные резервы под свои вложения и являются единственной здоровой частью финансовой системы этой страны, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

«Я слышал, что это единственная здоровая часть банковской системы Украины. Подозреваю, что российские банки создали соответствующие резервы на вложения на Украину давно», — сказал чиновник, комментируя возможное введение санкций в отношении банков с российским капиталом.

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15 марта Нацбанк Украины разработал предложения по санкциям в отношении российских банков. В НБУ хотят запретить кредитным организациям с российским капиталом выводить средства за пределы страны.

В последние несколько дней радикалы повредили банкоматы финансовых организаций с российским капиталом в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, центральный офис украинской «дочки» Сбербанка в Киеве был заблокирован радикалами.

На прошлой неделе Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дочернее предприятие Сбербанка должно прекратить работу на Украине, а НБУ следует немедленно ввести против него санкции.