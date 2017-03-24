Газета сообщила о срыве переговоров по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Переговоры по продаже дочерних структур Сбербанка на Украине сорвались из-за того, что покупатель попытался сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента Украины Петра Порошенко. Об этом в пятницу, 24 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, основным покупателем «дочки» Сбербанка был президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский. Переговоры активизировались в декабре 2016 года, когда с украинской стороны к ним присоединился управляющий директор инвестгруппы ICU Макар Пасенюк. Группа ICU — консультант Roshen по покупке и продаже активов, в 2007-2014 годах ее совет директоров возглавляла нынешний руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

«В конце января господин Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen"», — рассказал собеседник издания. С 2015 года на имущество фабрики наложен арест на 181,5 миллионов рублей, якобы полученных в виде возмещения НДС по поддельным документам. Сделки фабрики с имуществом были ограничены.

Но сделка по продаже украинских структур Сбербанка была заблокирована на «президентском уровне», сообщили источники. «Исходно было предложено 680 миллионов долларов, но после озвученной стоимости ЛКФ в 250 миллионов долларов при реальной не более 120-140 миллионов долларов переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны»,— отмечает газета. В результате, 20 января Roshen объявил об остановке производства ЛКФ и о планах по консервации объектов с апреля.

21 марта председатель Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. «Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения таких вариантов», — сказал он.

В середине месяца президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур.