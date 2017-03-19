В Киеве рассказали о переговорах насчет продажи банков с российским капиталом

Все банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер».

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«Мы как регулятор банковского рынка считаем, что это, наверное, самый лучший способ покинуть рынок Украины, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя», — отметила она.

В четверг, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против украинских банков с российским капиталом. Этим организациям запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. Ограничения будут действовать один год.

Санкции применены к украинскому Сбербанку, Виесте Банку, Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку, ВТБ, БМ Банку.