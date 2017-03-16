Украинский Сбербанк заявил об отсутствии опасности для интересов клиентов

Санкции, введенные властями Украины в отношении ПАО «Сбербанк», не повлияют на законные интересы клиентов. Об этом говорится в заявлении на сайте украинской дочерней структуры Сбербанка.

Как поясняется, ограничения о запрете вывода капитала в пользу материнской структуры, согласно заявлению Национального банка Украины (НБУ), не связаны с коммерческой деятельностью банка, а диктуются другими обстоятельствами.

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Украинский Сбербанк заверяет, что обладает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для продолжения стабильной работы. «Ликвидные активы и кредитный портфель банка на сегодня свыше 60 миллиардов гривен, что практически в 4 раза превышает депозитный портфель со средствами украинских физических и юридических лиц на уровне 15,9 миллиарда гривен и обеспечивает выполнение банком обязательств перед клиентами», — отмечается в пресс-релизе.

Кредитная организация принимает все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий «противозаконных действий третьих лиц по блокировке головного офиса банка».

Ранее в четверг, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. Ограничения будут действовать один год.

Санкции применяются к украинскому Сбербанку, Виесте Банку, Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку, ВТБ, БМ Банку.

В Сбербанке решение Киева ввести санкции против украинской «дочки» назвали дискриминационным и политически мотивированным.