Сбербанк назвал санкции Киева дискриминацией

Решение Киева ввести санкции против украинской «дочки» Сбербанка является дискриминационным и политически мотивированным. Об этом заявили в кредитной организации в четверг, 16 марта, передает ТАСС.

«Мы разочарованы решением украинских властей о введении санкций в отношении Сбербанка Украина», — указали представители финучреждения. В организации считают, что санкции на фоне блокирования отделений банка, а также акты вандализма при попустительстве правоохранительных органов являются подтверждением нежелательности для властей Украины инвестиций Сбербанка.

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Банк попросил президента Украины Петра Порошенко восстановить правопорядок, разблокировать офисы и обеспечить нормальные условия для обслуживания клиентов — «нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов — граждан Украины».

Ранее 16 марта Порошенко утвердил санкции против украинских банков с российским капиталом — теперь им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. Ограничения будут действовать один год. Они применяются к украинскому Сбербанку, Виесте Банку, Акционерному коммерческому промышленно-инвестиционному банку, ВТБ, БМ Банку.

По оценке российского Минфина, эти кредитные организации — единственная здоровая часть украинской финансовой системы.