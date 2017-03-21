Греф заявил о поиске быстрого выхода с Украины

Сбербанк рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. Об этом во вторник, 21 марта, заявил президент банка Герман Греф, сообщает ТАСС.

«Надеемся, что нам такую возможность предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения таких вариантов», — сказал Греф.

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Он также назвал санкции против Сбербанка на Украине «беззаконными действиями». «Ни министерство внутренних дел, никакие другие структуры не пресекают абсолютно беззаконную деятельность незаконных вооруженных формирований. И, конечно, когда это сочетается еще с таким дискриминационным решением, как запрет на движение межбанковских кредитов между Россией и Украиной, все это создает достаточно серьезную ситуацию давления на нашу деятельность на Украине и создает очень непростые условия для деятельности нашей команды на Украине», — цитирует заявление банкира Rambler News Service.

По словам Грефа, Сбербанк зафиксировал «сотни актов, которые иначе как вандализмом назвать тяжело».

19 марта замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что все банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса.

В середине месяца президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом (в список попали Сбербанк, Веста Банк, Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, ВТБ и БМ Банк). Этим организациям запрещено выводить деньги в пользу материнских структур.

В начале марта Сбербанк сообщил, что начнет обслуживание клиентов с паспортами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Вскоре Нацбанк Украины заявил, что в случае подтверждения этой информации к российскому банку могут быть применены санкции.