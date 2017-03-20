S&P оценило влияние украинских санкций на российские банки

Санкции Киева против украинских банков с российским капиталом вряд ли окажут значительный эффект на их материнские структуры. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Сергей Вороненко, сообщает ТАСС.

«Ситуация в отношении возможных финансовых потерь выглядит как вполне управляемая», — сказал Вороненко. После 2014 года Украина перестала быть стратегическим направлением для отечественных кредитных организаций, напомнил он.

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Украинские банки с отечественным капиталом примерно на 50-60 процентов фондируются за счет материнских структур, то есть во многом зависят от финансовой поддержки из России, отмечает аналитик. Возможно дальнейшее ухудшение качества их активов, а также изъятие населением вкладов из-за негативного информационного фона, заключил Вороненко.

19 марта замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что все банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса.

В середине месяца президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом (в список попали Сбербанк, Веста Банк, Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, ВТБ и БМ Банк). Этим организациям запрещено выводить деньги в пользу материнских структур.