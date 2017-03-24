МВФ обсудит с Украиной санкции против российских банков

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с украинскими властями блокаду отделений российских банков на Украине, а также санкции, введенные Нацбанком (НБУ) против них. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники в НБУ.

Вопрос, связанный с блокадой перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе, по данным издания, Украина и МВФ уже практически решили. Источники сообщили, что МВФ и Киев просчитали негативные последствия этой блокады.

21 марта председатель Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. «Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения таких вариантов», — сказал он

Двумя днями ранее совет директоров МВФ отложил обсуждение программы финансовой помощи для Украины и выделение очередного кредитного транша в размере миллиарда долларов. Фонд предложил пересмотреть показатели развития экономики из-за блокады Донбасса.

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В середине месяца президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против украинских банков с российским капиталом. Им запрещено выводить деньги в пользу материнских структур. При этом в течение нескольких недель радикалы блокировали отделения всех этих банков в разных городах Украины.

7 марта Сбербанк проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.