Финансы
 

В МВФ отложили обсуждение вопроса о миллиардном транше для Украины

Перейти в «Мою Ленту»

Совет директоров Международного валютного фонда отложил обсуждение антикризисной программы Украины, запланированное на 20 марта. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в МВФ.

На заседании планировалось принять решение относительно выделения Украине транша на сумму 1 миллиард долларов. В уведомлении, разосланном в субботу, 18 марта, говорится, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы».

Дата нового заседания пока не определена. Источник назвал отсрочку обсуждения беспрецедентным случаем.

15 марта украинское издание «Вести» сообщило, что граждане страны потеряют десятки тысяч гривен на субсидиях и пенсиях, если Киев согласится с условиями МВФ. Для получения транша, по информации издания, властям нужно будет заморозить индексацию социальных выплат, снизить коммунальные субсидии и провести пенсионную реформу.

4 марта Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ. Это открыло возможность для обсуждения вопроса выделения Киеву очередного транша. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что достигнутое соглашение — это «результат выполнения страной согласованной с фондом программы реформ и совместной слаженной работы президента, правительства и Национального банка».

В начале января фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш. В числе условий значатся повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.

В конце прошлого года международная организация перечислила Украине второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55 миллионов евро.

Совет директоров МВФ в сентябре принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи (ее объем — свыше 17 миллиардов долларов).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинцам посулили убытки в десятки тысяч гривен из-за кредита МВФ
Ляшко подал в суд на Порошенко из-за меморандума МВФ
Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ
На Украине рассказали о сроках получения нового транша МВФ
Последние новости
В МВФ отложили обсуждение вопроса о миллиардном транше для Украины
Боксер Головкин победил американца Джейкобса
В дагестанском Хасавюрте введен режим КТО
Климкин пообещал «вернуть свободу» жителям Крыма
США запустили ракету Delta IV с девятым военным спутником связи
Рок-музыканты назвали смерть Чака Берри концом эпохи
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:01 Сегодня
Николай Петрович Шереметев

Раскрепощение строптивой

Как Российскую империю готовили к массовому освобождению крестьян
00:06 18 марта 2017

Силуанов прокомментировал улучшение прогноза S&P по рейтингу России

18:59 17 марта 2017

Роструд вернул работникам более миллиарда рублей задержанной зарплаты

18:03 11 марта 2017

Вкладчики татарских банков вышли на акцию протеста

Финансы
 — 
00:01 16 марта 2017

«Социальная помощь становится бессмысленной»

Чем уникальна российская бедность
20:22 17 марта 2017

S&P улучшило прогноз по российскому рейтингу

17:48 17 марта 2017

Новак лишил россиян надежды на выполнение идеи Медведева о тотальной газификации

11:52 11 марта 2017

Киев начал закачку газа в подземные хранилища

Финансы
 — 
00:01 17 марта 2017
Federal Reserve Chair Janet Yellen speaks during a news conference after a two day Federal Open Market Committee (FOMC) meeting in Washington

От Федрезерва с любовью

Поможет ли ФРС США разморозить экономику России
17:50 17 марта 2017

Минфин разрешит россиянам покупать и продавать золото без уплаты налогов

15:34 17 марта 2017

ЕС увеличил импорт из России на 59 процентов

18:56 10 марта 2017

Турция создаст инфраструктуру для обслуживания карт «Мир»

Россия
мраморный зал кремльОчень приятно — царь!
Нужна ли России монархия
«Придут батальоны и начнут резню»
Российские политики о том, почему Донбасс оказался в блокаде и что с этим делать
Лезут на стену
Кто и как охраняет кремлевские башни
Мальчик утонул в колодце на аэродроме во время прыжка его родителей с парашютом
Кадыров расценил решение суда ЕС о хиджабах как «скрытую войну с религиями»
В Москве на акцию в честь годовщины присоединения Крыма пришли 150 тысяч человек
Мэрия Москвы отказала Навальному в шествии по Тверской
Все материалы
Мир
A Socialist party activist glues a poster for Francois Hollande, Socialist party candidate in the French 2012 presidential election, over a poster of Nicolas Sarkozy, France's President and UMP candidate, along a street in Reze near Nantes, April 12, 2012Грехи, грешки и прегрешения
Как скандалы с кандидатами в президенты Франции влияли на исход выборов
Завтрак с японским вкусом
Как Россия и Япония воспринимают друг друга
Белая Дева — Госпожа Ночи
В Мексике и на юге США поклоняются богине смерти
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
WSJ узнала об утаивании Флинном контактов с российской студенткой
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
Андрей Баклицикий «Даже Трамп должен понимать, что ядерная война — это серьезно»
Андрей Баклицкий о ядерном разоружении и американском ударе по КНДР
Все материалы
Бывший СССР
Хоп, мусорок!
Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине
Климкин пообещал «вернуть свободу» жителям Крыма
Петр ПорошенкоВвести паспортный контроль
Зачем Порошенко решил бороться с двойным гражданством на Украине
Украинская делегация спела гимн и сбежала при виде российского КамАЗа
Памятник князю Владимиру в Киеве облили красной краской
Неизвестные подарили Порошенко путеводитель по Крыму и книгу «Приворотное зелье»
В парламенте Таджикистана загорелся компьютер
Все материалы
Финансы
Николай Петрович ШереметевРаскрепощение строптивой
Как Российскую империю готовили к массовому освобождению крестьян
«Социальная помощь становится бессмысленной»
Чем уникальна российская бедность
Federal Reserve Chair Janet Yellen speaks during a news conference after a two day Federal Open Market Committee (FOMC) meeting in WashingtonОт Федрезерва с любовью
Поможет ли ФРС США разморозить экономику России
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза S&P по рейтингу России
В МВФ отложили обсуждение вопроса о миллиардном транше для Украины
Роструд вернул работникам более миллиарда рублей задержанной зарплаты
S&P улучшило прогноз по российскому рейтингу
Все материалы
Бизнес
Бонусный уровень
Скандально высокие премии сотрудников крупных российских компаний
StartTrack проведет мастер-класс для рестораторов
Россияне потратили на недвижимость в небоскребах Трампа 100 миллионов долларов
Суд отклонил иск РЖД к Российской Федерации на семь миллиардов рублей
Президент «Укртрансгаза» Прокопив уволен со своего поста
В США уголь уступил первенство газу при производстве электроэнергии
Продажи Lada в Европе выросли на 44 процента
Все материалы
Силовые структуры
Стращай, оружие
Тренды и курьезы выставки IWA-2017 в Нюрнберге
Владимир ЕвдокимовСмерть в изоляции
За что в московском СИЗО убили фигуранта дела о хищениях в «Роскосмосе»
«У Крымской весны отцов столько, что просто не счесть»
Интервью c ветераном «Беркута», участником событий 2014 года на полуострове
В дагестанском Хасавюрте введен режим КТО
В Черное море вошел американский десантный корабль Carter Hall
Руководство ВМФ отказало женщинам в службе на подлодках
Вгонять краску
Как зарабатывают криминальные деньги на рынке искусства
Все материалы
Наука и техника
Концепт ITS (Interplanetary Transport System)Разбор полетов
Почему SpaceX побеждает Россию в сфере коммерческих пусков ракет
Наследие Теслы
На что способно электричество в руках безумцев
Солдаты и орудия у здания Моссовета, 1917 год«На фронте развал, в стране хаос и анархия»
Как Москва в октябре 1917 года сопротивлялась новой власти
США запустили ракету Delta IV с девятым военным спутником связи
Астрономы показали ролик с гигантской космической спиралью
НАСА показало трехмерный Пан
Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года«Американцам было что скрывать»
Зачем Россия отдала Аляску США
Все материалы
Спорт
Сергей Гимаев«Гимаев был голосом российского хоккея»
Хоккейный эксперт и комментатор Сергей Гимаев скончался на 63-м году жизни
«Россияне по натуре воины, европейцы — торговцы или пастухи»
Соперник Монсона — о подпольных боях в тюрьме и жизни после освобождения
Лыжник Бессмертных завоевал бронзу на этапе КМ в Квебеке
Гонщик NASCAR дал четыре идентичных ответа на разные вопросы журналистов
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел из Кубка Гагарина
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в чемпионате России
Умер хоккейный комментатор Сергей Гимаев
Все материалы
Культура
Чак БерриМистер Рок-н-ролл
Ушел Чак Берри — человек, придумавший современную музыку
Есть раса в НАСА
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Сплита» до «Скрытых фигур»
Домострой съемной квартиры
Домашнее насилие и несвобода, определяемая полом
Рок-музыканты назвали смерть Чака Берри концом эпохи
Умер музыкант Чак Берри
СМИ рассказали о «разграбленных при Сталине» польских музеях
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт
Все материалы
Интернет и СМИ
Краев не видишь!
Как фотографы отправляются в дикую глушь за уникальными кадрами
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
«Уберите меня из интернета!»
Как украинская судья и «опасный поцык» оказались в ловушке сетевой популярности
Обвиненный во взломе Yahoo россиянин оказался сотрудником «Ренессанс Капитала»
Хештег #фестивальвесна вошел в топ российского Twitter
Бейонсе попросила маму перестать плохо шутить в Instagram
Турецкая газета изобразила Меркель в форме СС и с усиками Гитлера
Все материалы
Ценности
Было что показать
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia закончила свою работу
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Montblanc выпустил первые смарт-часы совместно с Google
Бывший вице-президент Inditex посоветовал России создать новый имидж
Bulgari займется выпуском украшений в Валенце
Natura Siberica отказалась от вытяжки из оленьих пантов
Estee Lauder показала универсальную восстанавливающую маску
Все материалы
Путешествия
Границы миров
Путешествие по нетуристической Мексике к Иисусу в компании с морпехом
«Как пили, так и пьют»
Анатолий Корнеев (Simple) — о винной культуре, трендах, критиках и ценах
Галопом на слоне
Как туристу насладиться путешествием по Индии и выжить
«Пропавшему» в Австрии туристу пригрозили выставить счет в две тысячи евро
Пилот Ryanair заснял происходящее в кабине во время сложной посадки
Путешественник из Северной Ирландии посетил все страны мира за 10 лет
Россиянам придется заплатить за белорусские санатории полторы цены
Все материалы
Из жизни
Джун Томпсон То ли большая, то ли малая Медведица
Как худеет самая известная толстушка Америки
Эль МакферсонВот это Тело
Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Кем родился — не пригодился
Пары-трансгендеры, которые прославились в сети и хотят детей
Джигурду и Анисину развели
Анджелина Джоли встретилась в Лондоне с архиепископом Кентерберийским
Британского коллекционера признали виновным в убийстве бабочек
Люди с безграничными возможностями
По следам «Евровидения»: самые знаменитые инвалиды в масс-культуре
Все материалы
«Мерседес» GLC Coupe vs BMW X4
Почему MB GLC Coupe и BMW X4 оказались такими разными и кто из них лучше
Супергеройские машины
Крутейшие автомобили крутейших парней
Немецкая «Шишига»
Самые необычные амплуа культового Mercedes Unimog
Самые крутые автобусы
Автобусы, ради которых хочется выбросить машину и купить проездной
«Яндекс» потратит на бодрость таксистов 10 миллионов долларов
Пикапы на стиле
Роскошные грузовики: комфорт пассажиров и большой — нет, БОЛЬШОЙ – багажник
Индийской «Тате» предложили заняться «Кортежем»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы