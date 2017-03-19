В МВФ отложили обсуждение вопроса о миллиардном транше для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда отложил обсуждение антикризисной программы Украины, запланированное на 20 марта. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в МВФ.

На заседании планировалось принять решение относительно выделения Украине транша на сумму 1 миллиард долларов. В уведомлении, разосланном в субботу, 18 марта, говорится, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы».

Дата нового заседания пока не определена. Источник назвал отсрочку обсуждения беспрецедентным случаем.

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15 марта украинское издание «Вести» сообщило, что граждане страны потеряют десятки тысяч гривен на субсидиях и пенсиях, если Киев согласится с условиями МВФ. Для получения транша, по информации издания, властям нужно будет заморозить индексацию социальных выплат, снизить коммунальные субсидии и провести пенсионную реформу.

4 марта Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ. Это открыло возможность для обсуждения вопроса выделения Киеву очередного транша. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что достигнутое соглашение — это «результат выполнения страной согласованной с фондом программы реформ и совместной слаженной работы президента, правительства и Национального банка».

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В начале января фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш. В числе условий значатся повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.

В конце прошлого года международная организация перечислила Украине второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55 миллионов евро.

Совет директоров МВФ в сентябре принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи (ее объем — свыше 17 миллиардов долларов).