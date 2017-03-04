Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом в субботу, 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского Минфина Валерию Мельничук.

«Да, подтверждаю подписание меморандума», — заявила она.

«Мы достигли соглашения с МВФ о пересмотре программы сотрудничества и вынесении вопроса о выделении следующего транша на рассмотрение Совета директоров Фонда. Это результат выполнения Украиной согласованной с МВФ программы реформ и совместной слаженной работы президента, правительства и Национального банка», — написал на своей странице в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

Ранее 4 марта МВФ распространил заявление главы миссии Фонда на Украине Рон ван Родена о достижении соглашения с Киевом относительно третьего пересмотра программы механизма расширенного финансирования. Сообщалось также, что это открывает возможность для обсуждения вопроса выделения Украине транша на сумму 1 миллиард долларов во второй половине марта.

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Как сообщалось 1 марта, член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман заявил, что Киев рассчитывает на очередной транш МВФ в марте. Он также призвал депутатов, членов правительства и НБУ задуматься, как привлечь эти финансовые вливания в банковскую систему страны.

В конце 2016-го МВФ перевел Украине второй транш финансовой помощи от Евросоюза в размере 55 миллионов евро.

В сентябре Совет директоров Фонда принял решение выделить 1 миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи общим объемом более 17 миллиардов долларов.