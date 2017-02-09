МВФ отказался рассматривать вопрос спасения Украины в феврале

Международный валютный фонд (МВФ) не планирует в ближайшую неделю рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша объемом один миллиард долларов. План работы совета директоров фонда до 17 февраля не предусматривает предоставление денег, следует из материалов МВФ.

В перечне тем для обсуждения отмечены консультации с правительством Мальты и постпрограммный мониторинг экономики Португалии.

Материалы по теме Дефолт воскресе Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе

8 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа в стране будет проведена в 2017 году. В начале месяца министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что МВФ настаивает на повышении в стране пенсионного возраста.

В конце прошлого года фонд перечислил Украине второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55 миллионов евро.

Совет директоров МВФ в сентябре принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи (ее объем — свыше 17 миллиардов долларов).