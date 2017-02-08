Гройсман анонсировал справедливые изменения в украинской пенсионной системе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа в стране будет проведена в 2017 году. Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, 8 февраля, передает «112 Украина».

По его словам, обновленная система будет справедливой, и пенсионеры почувствуют увеличение выплат. Премьер-министр отметил, что для этого систему начисления и выплаты пенсий придется в корне изменить. «И мы будем готовы предложить украинскому обществу такие решения. Всему свое время», — заключил он.

1 февраля министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на повышении в стране пенсионного возраста. По его словам, в настоящее время насчитывается 11 миллионов граждан, получающих эти выплаты.

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В середине января Рева сообщил, что Украину ждет шоковая пенсионная реформа.

«Украинская правда» уточняла, что подробности грядущей реформы сообщались на правительственном портале, однако быстро были удалены. Согласно опубликованной информации, будут отменены все надбавки, проведен пересмотр пенсий по инвалидности. После окончания реформы только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

В начале января МВФ выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш в размере одного миллиарда долларов. Среди них — повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников, а также открытие земельного рынка.