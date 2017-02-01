Украина рассказала о требовании МВФ повысить пенсионный возраст

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на повышении в стране пенсионного возраста. Об этом в среду, 1 февраля, он сказал в эфире телеканала NewsOne.

«На Украине 11 миллионов пенсионеров и 26 миллионов потенциальных налогоплательщиков. А платят только 10,5 миллиона. Есть у нас необходимость повышать пенсионный возраст? Мы считаем, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит. А МВФ предлагает противоположное», — заявил чиновник.

16 января Рева сообщил, что украинских пенсионеров ждет шоковая пенсионная реформа. Об этом он сказал в беседе с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) Жеромом Ваше. По его словам, возмущение новым пенсионным законодательством может быть таким же, как и повышением тарифов. «Но это вынужденный и необходимый шаг», — подчеркнул министр.

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«Украинская правда» уточняла, что подробности грядущей реформы сообщались на правительственном портале. Согласно опубликованной информации, на Украине будут отменены все надбавки, проведен пересмотр пенсий по инвалидности. После окончания реформы только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение. Законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. Почти сразу после публикации сообщение о реформе с правительственного портала было удалено.

В начале января Международный валютный фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш в размере одного миллиарда долларов. В числе условий значится повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение количества госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.