Дана оценка неприличному жесту Дурова в соцсети

Юрист Хаминский: Жест пальцем от Дурова в адрес государства является чистым безумием

Показывать в отношении государства один из самых унизительных в криминальной среде знаков является чистым безумием, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее в Telegram отреагировали на уголовное дело против Павла Дурова. В официальном аккаунте мессенджера в X опубликовали его фото во время банкета с выставленным вверх средним пальцем.

По мнению эксперта, наличие паспортов Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Нэвис вряд ли поможет Дурову. С Францией у него отношения не самые добрые, Федерация Сент-Китс и Невис еще никогда никого не защищала, а у правоохранителей ОАЭ складывается вполне рабочее взаимодействие с российскими коллегами, объяснил он. По мнению юриста, несдержанность Дурова ставит крест на легализации Telegram в России как минимум в среднесрочной перспективе.

«До недавнего времени между компетентными органами Российской Федерации и администрацией мессенджера велся диалог как о соответствии деятельности Telegram отечественному законодательству, так и о сотрудничестве в вопросах пресечения террористической деятельности отдельных преступных групп. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, взаимопонимание так и не было найдено», — сказал юрист.

Также известно, что Дуров после обвинения в содействии терроризму сменил свой аватар в мессенджере на мем. Основатель мессенджера поставил на аватар в личном аккаунте отредактированную фотографию, на которой он изображен в образе боевика.

