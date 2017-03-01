На Украине рассказали о сроках получения нового транша МВФ

Украина рассчитывает получить очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) в марте. Об этом заявил член совета Национального банка страны (НБУ) Василий Фурман, сообщает «Эспресо.ТВ».

По его словам, средства МВФ — это позитивный сигнал для международного бизнеса. «Каким образом нам активизировать других инвесторов для того, чтобы они вкладывали в Украину? На руках украинцев — десятки миллиардов долларов», — сказал Фурман.

Он призвал депутатов, членов правительства и НБУ задуматься, каким образом привлечь этот ресурс в банковскую систему страны. Внешнему инвестору сначала прокладывает путь внутренний — украинские предприятия и население, добавил представитель Нацбанка.

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Киев надеялся получить очередной транш в феврале 2017 года, однако совет директоров фонда не выносил на рассмотрение вопрос о кредите Украине.

1 февраля министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что МВФ настаивает на повышении в стране пенсионного возраста.

В конце прошлого года международная организация перечислила Украине второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55 миллионов евро.

Совет директоров МВФ в сентябре принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи (ее объем — свыше 17 миллиардов долларов).