Источник объяснил перенос обсуждения украинского транша МВФ в миллиард долларов

Причиной отказа Международного валютного фонда (МВФ) обсуждать антикризисную программу Украины 20 марта могло стать решение Киева о начале транспортной блокады Донбасса. Об этом в воскресенье, 19 марта, «Интерфаксу» сообщил источник, близкий к переговорам.

По словам другого собеседника агентства, прекращение транспортного сообщения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей требует пересмотра макропоказателей, заложенных в экономической программе. Он уточнил, что эту работу можно выполнить в короткие сроки.

Ранее стало известно, что МВФ отложил обсуждение вопроса о выделении Украине транша в миллиард долларов на неопределенный срок.

Материалы по теме «Прожрать, пропить и украсть» Почему Украина опять рискует остаться без денег МВФ

15 марта Киев полностью прекратил транспортное сообщение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Сообщалось, что это временная мера. В качестве условий отмены назывался отвод вооружений и возврат национализированных республиками предприятий в украинскую юрисдикцию.

Программа помощи Украине рассчитана на четыре года. В конце 2015 года стране был направлен транш финансовой помощи в размере 55 миллионов евро. В январе 2017 года МВФ выдвинул Украине ряд требований для получения нового транша. Среди них повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа чиновников и бюджетников, а также открытие земельного рынка. Еще миллиард долларов, по словам министра финансов страны Александра Данилюка, страна планировала получить до конца марта.