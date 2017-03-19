Минфин Украины возложил на Россию часть вины за перенос обсуждения транша МВФ

Перенос обсуждения очередного транша Международного валютного фонда, выделяемого Украине, связан с необходимостью перерасчета экономических показателей в связи с блокадой Донбасса. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщило министерство финансов страны.

«Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

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В качестве еще одной причины переноса заседания упоминается признание Россией документов, выданных на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Обсуждение выделения Украине очередного транша помощи от МВФ в размере миллиарда долларов было запланировано на 20 марта, однако его отменили без объяснения причин. Дата новой встречи не называлась. Минфин Украины заявляет, что речь идет о небольшом сроке.

15 марта Киев прекратил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР. Отмечалось, что это временная мера. В качестве условий отмены назывались отвод вооружений и возврат национализированных республиками предприятий в украинскую юрисдикцию.

Четырехлетняя программа помощи Украине была открыта в 2015 году. Ее общий объем — около 17,25 миллиарда долларов, первый транш составил 5 миллиардов, второй — 1,7 миллиарда. После смены правительства новый премьер-министр Владимир Гройсман возобновил переговоры, было принято решение о выделении третьего транша в 1 миллиард. В марте Минфин страны заявил, что деньги могут поступить уже в конце месяца.