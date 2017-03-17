МИД назвал условия отмены решения о признании паспортов ДНР и ЛНР

Российские власти могут отменить решение о признании документов жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), если Украина выполнит минские соглашения. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, его слова приводятся на сайте МИД в пятницу, 17 марта.

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Среди обязательных условий — «отмена карательной операции и отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признание местных выборов», подчеркнул дипломат. Кроме того, речь идет о полном восстановлении социально-экономических связей, добавил он.

Выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ, он также выразил обеспокоенность решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о транспортной блокаде Донбасса. Лукашевич подчеркнул, что она приведет к серьезным негативным последствиям.

Дипломат выразил надежду, что у украинских властей появится политическая воля для выполнения минских договоренностей. «Пока же Киев всеми силами саботирует возможность реализации политических аспектов комплекса мер (по урегулированию ситуацию на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул дипломат.

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15 марта СНБО по инициативе президента Украины Петра Порошенко утвердил полное прекращение транспортного сообщения с ДНР и ЛНР до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Петр Порошенко назвал этот шаг доказательством нарушения Россией международного права.