Порошенко потребует введения санкций за поставки продукции из Донбасса в Россию

Президент Украины Петр Порошенко намерен потребовать введения санкций в отношении российских компаний, которые будут закупать продукцию национализированных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) предприятий. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter в среду, 15 марта.

«Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий России», — подчеркнул украинский лидер.

Порошенко также пообещал, что кабмин подсчитает убытки страны от торговой блокады Донбасса, передает РИА Новости.

Ранее 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по инициативе Порошенко утвердил полное прекращение транспортного сообщения с ДНР и ЛНР до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Как уточнил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, перекрытие железнодорожных и автомобильных торговых путей не затронет гуманитарные грузы, а также личный автотранспорт.

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В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.

1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с требованием прекратить торговую блокаду Донбасса.

Полное восстановление социально-экономических связей Донбасса и Украины предусмотрено пунктом восемь минских соглашений, которые были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предписывают также отвод вооружений, прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.