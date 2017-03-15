Захарченко прокомментировал транспортную блокаду Донбасса Украиной

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений. Об этом он сказал в среду, 15 марта, передает Донецкое агентство новостей.

«Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать. Нам все равно. Мы свою позицию не меняем», — заявил Захарченко.

Решение президента Украины Петра Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о полной транспортной блокаде Донбасса глава ДНР назвал «внутренней историей бывшей Украины». «Точнее, это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. К нам это уже не имеет никакого отношения», — сказал Захарченко.

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В свою очередь, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин назвал решение украинских властей нарушением минских соглашений и «граничащей с геноцидом 4 миллионов человек» политикой, сообщает Донецкое агентство новостей.

Ранее в этот же день президент Украины Петр Порошенко предложил СНБО полностью прекратить транспортное сообщение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Глава государства добавил, что исключением станут гуманитарные грузы.

Полное восстановление социально-экономических связей Донбасса и Украины предусмотрено пунктом восемь минских соглашений, которые были приняты на саммите в белорусской столице в феврале 2015-го руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Они предписывают также отвод вооружений, прекращение огня и реализацию на Украине конституционной реформы.