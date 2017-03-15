Порошенко предложил полностью прекратить транспортное сообщение с Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной обороны и безопасности (СНБО) полностью прекратить транспортное сообщение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Видеозапись выступления в среду, 15 марта, опубликована на сайте главы государства.

«Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия», — приводит слова Порошенко РИА Новости. Глава государства добавил, что исключением станут гуманитарные грузы.

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Президент Украины подчеркнул, что предприятия, согласившиеся работать на условиях, предложенных ДНР и ЛНР, подвергнутся санкциям. «Часть собственников, следует отдать им должное, свернули производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров на Украине», — сказал он.

1 марта стало известно, что власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с требованием прекратить торговую блокаду Донбасса.