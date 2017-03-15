МИД России отреагировал на транспортную блокаду Донбасса

В Москве с озабоченностью восприняли принятое Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решение о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом. Об этом сообщается на сайте МИД России в среду, 15 марта.

«Призываем руководство Украины не доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы и приступить, наконец, к неукоснительному выполнению собственных обязательств по "Комплексу мер", в том числе касающихся восстановления социально-экономических связей с Донбассом», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что виток напряженности в Донбассе был спровоцирован Киевом. «Особо кощунственно прозвучали слова секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что введенная блокада юго-востока будет действовать до выполнения пунктов минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон. Вот уже два года, как именно Киев упорно не желает выполнять указанные положения», — подчеркнули в МИД.

Ранее в среду СНБО по инициативе президента страны Петра Порошенко утвердил полное прекращение транспортного сообщения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Как уточнил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, перекрытие железнодорожных и автомобильных торговых путей не затронет гуманитарные грузы, а также личный автотранспорт.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.