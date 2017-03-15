Соратник Порошенко спрогнозировал полную потерю Донбасса Украиной

Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что решение киевских властей прекратить торговлю с Донбассом приведет к потере этого региона Украиной. Об этом в среду, 15 марта, он написал на своей странице в Facebook.

«Приостановка торговли с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) названы в минских соглашениях — прим. «Ленты.ру») — технически и фактически это начало полной потери оккупированных территорий», — заявил Найем.

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Он добавил, что вслед за восстановлением производства на национализированных предприятиях начнется обустройство новой жизни. По его словам, российский бизнес, который, возможно, приобретет ряд активов в ДНР и ЛНР, будет воспринимать людей и территорию как приносящий прибыль актив, о котором нужно заботиться и защищать. «Мне одному кажется, что мы на шару [бесплатно] наелись [человеческих экскрементов]?!» — задумался народный избранник.

Ранее в этот же день президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны прекратить транспортное сообщение с ДНР и ЛНР до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Глава государства добавил, что исключением станут гуманитарные грузы.

1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.