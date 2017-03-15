Киев начал полную транспортную блокаду Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил временное полное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса с 13 часов (14:00 мск) 15 марта. Об этом по окончании заседания СНБО заявил его секретарь Александр Турчинов, передает «Страна».

По его словам, СНБО решил временно, до реализации определенных пунктов минских соглашений (прекращение огня и отвод тяжелого вооружения — прим. «Ленты.ру»), а также до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, находящихся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

Как уточнил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, перекрытие железнодорожных и автомобильных торговых путей в ДНР и ЛНР не затронет гуманитарные грузы, а также личный автотранспорт. «Решение не касается граждан и их личного имущества. Касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для семьи», — пояснил глава МВД.

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В свою очередь представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил, что решение о полной транспортной блокаде Донбасса не коснется мирных граждан, перевозящих в небольших количествах продукты питания и личные вещи.

Ранее в среду депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что решение киевских властей прекратить торговлю с Донбассом приведет к потере этого региона Украиной. «Мне одному кажется, что мы на шару [бесплатно] наелись [человеческих экскрементов]?!» — задался вопросом народный избранник.

В этот же день президент Украины Петр Порошенко предложил СНБО прекратить транспортное сообщение с ДНР и ЛНР до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.

1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.