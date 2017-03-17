В Госдуме сравнили транспортную блокаду Донбасса с методами Гитлера

Решение Киева о прекращении грузового и транспортного сообщения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) отсылает к опыту Третьего рейха во Второй мировой войне. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов в беседе с «Лентой.ру».

«В 1941 году фашисты решили уморить Ленинград голодом — окружили и не пропускали ничего. Там умерло огромное количество наших людей. Украина вспомнила метод Гитлера и решила такой же применить и для Донбасса», — сказал парламентарий.

Материалы по теме «Придут батальоны и начнут резню» Российские политики о том, почему Донбасс оказался в блокаде и что с этим делать

По его словам, подобные действия следует расценивать как преступление. «Нам надо всем это четко осознавать и четко информировать мировую общественность. Сейчас ведь не 41 год», — добавил он.

15 марта МИД России выразил озабоченность в связи с транспортной блокадой Донбасса Киевом. Ведомство призвало власти Украины не допустить гуманитарной катастрофы и приступить к «неукоснительному выполнению собственных обязательств».

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) отметили, что снимут блокаду, когда предприятия, расположенные на территориях ДНР и ЛНР, вернутся в украинскую юрисдикцию.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко заявил, что торгово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут восстановлены до выполнения Киевом политической части минских соглашений.