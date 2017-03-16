Захарченко отказался торговать с Украиной

Самопровозглашенная Донецкая народная республика не планирует восстанавливать торговые отношения с Украиной. Об этом в четверг, 16 марта, журналистам сказал глава ДНР Александр Захарченко, передает РИА Новости.

«Пусть что хотят, то и делают. Мы сами не планируем больше торговать с Украиной. Не нам блокаду объявили, а мы. Украина в наши планы не входит», — заявил Захарченко.

Он добавил, что основная задача властей республики — сделать предприятия народными.

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Утром 16 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса уничтожила Украину в этом регионе. По его словам, в результате действий радикалов Россия получила возможность признать паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а руководство республик — национализировать украинские предприятия.

15 марта Киев начал полную транспортную блокаду Донбасса. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями. Министр внутренних дел страны Арсен Аваков пообещал, что исключение будет сделано для гуманитарных грузов.

1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.