Захарченко приехал в Крым

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прибыл в Крым с официальным визитом. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает «Звезда».

Собеседник телеканала рассказал, что в республике Захарченко поучаствует в мероприятиях, посвященных третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Лидер ДНР пробудет там три дня.

Захарченко посещал полуостров в январе этого года. Вместе с главой самопровозглашенной Луганской народной республики Игорем Плотницким он участвовал в мероприятиях, приуроченных к 363-летию Переяславской рады.

В 2014 году в Крыму был проведен референдум, большинство участников которого проголосовали за вхождение полуострова в состав России. 17 марта того же года Владимир Путин подписал указ о признании независимости Крыма, что послужило юридическим основанием о включении его в состав РФ. Договор о вхождении полуострова в РФ был ратифицирован 18 марта.