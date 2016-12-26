Царев пригласил Савченко погостить в Крыму

Спикер парламента Новороссии Олег Царев пригласил депутата Верховной Рады Надежду Савченко погостить в Крыму. Об этом в понедельник, 26 декабря, он сказал в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет где жить и чем заниматься», — заявил Царев.

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Ранее в этот же день Служба безопасности Украины (СБУ) допросила Савченко в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава спецслужбы Василий Грицак подчеркнул, что негативно относится к проведенным парламентарием встречам с главами республик Донбасса из-за того, что переговоры проходили «с соблюдением мер конспирации, на территории третьей страны, с отключенными мобильными телефонами».

23 декабря Савченко была исключена из состава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Днем ранее ее лишили права представлять страну в ПАСЕ, а до этого исключили из фракции «Батькивщины».

Ранее в декабре в Минске Савченко провела встречу с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, в ходе переговоров обсуждался вопрос обмена пленными. Плотницкий, со своей стороны, подчеркнул, что беседу считает полезной. По его мнению, в стенах Верховной Рады «должны видеть и слышать голос, понимание ситуации» со стороны республик Донбасса.