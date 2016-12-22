Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

Верховная Рада лишила депутата парламента Надежду Савченко права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За соответствующее постановление проголосовали 237 народных избранников, передает телеканал «112 Украина». Решение вступает в силу со дня его принятия.

15 декабря бывшую военнослужащую официально исключили из парламентской фракции «Батькивщины». В партии уточнили, что на выборах в Раду в 2014 году Савченко внесли в избирательный список ради освобождения из российской тюрьмы. «Жизнь показала, что наши принципы и политические убеждения не совпадают», — говорится в заявлении организации. Представители фракции уточнили, что обсудили с нардепом «все обстоятельства и приняли решение о ее исключении из состава».

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В тот же день президент страны Петр Порошенко выразил сожаление в связи с тем, что украинская народная избранница встретилась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Сама Савченко, комментируя итоги состоявшейся 7 декабря встречи, сказала, что была достигнута договоренность об обмене пленными. Плотницкий со своей стороны подчеркнул, что беседу в Минске считает полезной. По его мнению, в стенах Верховной Рады «должны видеть и слышать голос, понимание ситуации» со стороны республик Донбасса. Украинский портал «Лига.net» уточнил, что переговоры длились несколько часов, организованы они были в том числе при содействии посольства России в Белоруссии.