СБУ допросила Савченко

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Верховной Рады Надежду Савченко после того, как она встретилась с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

По его словам, бывшая военнослужащая была допрошена в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Грицак также заявил, что негативно относится к проведенным депутатом встречам с главами ДНР и ЛНР. «Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», — подчеркнул он.

23 декабря, сообщалось, что Савченко исключена из состава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Днем ранее она была лишена права представлять страну в ПАСЕ, а до этого ее исключили из фракции «Батькивщины».

Ранее в том же месяце глава ЛНР Игорь Плотницкий рассказал, что встречался с Надеждой Савченко и обсуждал с ней вопрос обмена пленными. По его словам, в переговорах также участвовал глава ДНР Александр Захарченко.

