Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко сравнила нынешние украинские власти с прежними. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина» в субботу, 24 декабря.

«Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?» — спросила парламентарий.

Она также задалась вопросом, что было бы, если бы народ поддерживал бывшего президента страны Виктора Януковича. «Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?» — сказала Савченко.

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По словам депутата, в настоящее время на Украине нет государственной позиции. «Я уже начинаю понимать, что народ прав. У нас в конституции записано, что народ — это власть. И делегировать кому-то свои полномочия нечего, потому что делегаты оказываются недостойными», — добавила она.

23 декабря сообщалось, что Савченко исключена из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Днем ранее Верховная Рада лишила ее права представлять страну в ПАСЕ, а до этого ее исключили из фракции «Батькивщины». Причиной послужили встречи депутата с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В октябре Савченко называла Петра Порошенко слабым главой государства, а также призвала его извиниться перед Януковичем и уступить ему пост президента.