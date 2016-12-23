Савченко предрекли пост президента Украины и тюремный срок

Политическая карьера депутата Верховной Рады Надежды Савченко застопорилась. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с «Лентой.ру».

«Карьера Савченко в настоящий момент находится в стадии глубокого застоя», — сказал парламентарий, комментируя решение украинского парламента исключить бывшую военнослужащую из делегации ПАСЕ.

По его словам, для украинского депутата есть три возможных варианта развития событий. Первый подразумевает свержение действующей власти в Киеве. «А Надю, разумеется, нужно будет выбрать первым президентом-женщиной в украинской истории», — уточнил Бальбек.

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Второй путь предполагает эмиграцию Савченко в Европу. В этом случае она должна представить себя «как единственную облеченную доверием украинского народа посланницу к жителям Донбасса, которая обо всем договорится, уладит конфликт», считает он.

«Правда, есть еще третий вариант — скорее всего, более правдоподобный — сядет Надя на бордюре возле Верховной Рады, как всегда, покурить, а тут и полиция подъедет: и шпионскую технику найдут, и видеопереговоры с представителями Донбасса... Да и Надя к тюрьме уже привычная, поэтому скажут по-простому: "Поехали, Надя, домой... В тюрьму"», — резюмировал Бальбек.

22 декабря Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующее постановление проголосовали 237 депутатов. Тогда же Бальбек связал это с ее позицией по Донбассу.

15 декабря бывшую украинскую летчицу официально исключили из парламентской фракции «Батькивщины». В партии пояснили, что на выборах в Раду в 2014 году Савченко внесли в избирательный список только для того, чтобы освободить от ее тюремного заключения в России.