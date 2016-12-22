Депутат от Крыма назвал причину исключения Савченко из делегации ПАСЕ

Исключение депутата Верховной Рады Надежды Савченко из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) связано с ее позицией по Донбассу, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Такое мнение он высказал в комментарии «Ленте.ру» в четверг, 22 декабря.

«Исключение Савченко из списков ПАСЕ — это опасение того, что она на европейской открытой площадке заявит, что силовой вариант в отношении Донбасса бесполезен, поэтому нужно идти на переговоры», — сказал Бальбек.

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Киевские власти боятся, что призывы бывшей военнослужащей окажут сильное влияние на европейцев, считает он. «Поэтому ее как городского сумасшедшего спрятали подальше от чужих глаз», — отметил депутат от Крыма. По его мнению, сейчас на Украине любой человек, который заговорит о диалоге с Донбассом, становится отверженным.

Парламентарий также не исключает, что в скором времени украинский парламент проголосует за снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, «чтобы можно было посадить "отважную летчицу" в тюрьму».

22 декабря Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующее постановление проголосовали 237 депутатов.

15 декабря бывшую украинскую летчицу официально исключили из парламентской фракции «Батькивщины». В партии пояснили, что на выборах в Раду в 2014 году Савченко внесли в избирательный список только для того, чтобы освободить от ее тюремного заключения в России.