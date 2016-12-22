Захарова назвала Савченко «нашим земным компасом»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала исключение депутата Верховной Рады Надежды Савченко из украинской делегации в ПАСЕ, назвав украинку «земным компасом». Свой пост она разместила в четверг, 22 декабря, на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что «требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ». «А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили», — подчеркнула она.

Ранее в тот же день сообщалось, что Верховная Рада лишила Савченко права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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Неделей ранее Савченко официально исключили из парламентской фракции «Батькивщины». В партии уточнили, что на выборах в Раду в 2014 году Савченко внесли в избирательный список ради освобождения из российской тюрьмы.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко выразил сожаление в связи с тем, что депутат встречалась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Савченко в марте 2016 года была приговорена российским судом к 22 годам лишения свободы. Ее признали виновной в причастности к убийству под Луганском журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и в покушении на убийство их коллеги. Два месяца спустя президент России Владимир Путин помиловал ее по просьбе родственников погибших, 25 мая она вернулась на Украину.

