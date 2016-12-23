Савченко исключили из комитета Рады по безопасности и обороне

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко исключена из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает «24 канал» со ссылкой на члена комитета Андрея Тетерука.

По его словам, решение об исключении Савченко было принято единогласно, теперь оно должно быть утверждено парламентом. Причиной послужили встречи депутата с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Днем ранее Савченко заявила, что, несмотря на исключение из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжит свою деятельность в качестве парламентария. Ранее в четверг стало известно, что Верховная Рада лишила Савченко права представлять страну в ПАСЕ.

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Неделей ранее депутат была исключена из фракции «Батькивщины» в Раде.

15 декабря президент Украины Петр Порошенко выразил сожаление в связи с тем, что Савченко встречалась с лидерами ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Савченко в марте 2016 года была приговорена российским судом к 22 годам лишения свободы. Ее признали виновной в причастности к убийству под Луганском журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и в покушении на убийство их коллеги. Два месяца спустя президент России Владимир Путин помиловал ее по просьбе родственников погибших, 25 мая она вернулась на Украину.

