Захарченко назвал предателями скупивших в Крыму недвижимость жителей Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко назвал предателями жителей Донбасса, которые в разгар боев в регионе скупили недвижимость на Южном берегу Крыма. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «Крыминформ».

«Я прекрасно понимаю, что на самом деле десятки тысяч сидящих здесь у вас (в Крыму — прим. «Ленты.ру») людей, которые сбежали. Но мы не считаем их нашими беженцами. Мне дико было узнать, что в 2014-2015 годах вся Ялта была выкуплена беженцами с Донбасса. Это предатели», — заявил он на брифинге в Симферополе.

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Захарченко подчеркнул, что Крым принял 12 тысяч человек, действительно бежавших от боевых действий в Донбассе. Он напомнил, что во время самых ожесточенных столкновений между ополчением и украинской армией в миллионном Донецке оставалось чуть больше 200 тысяч человек. В настоящее время, по словам главы ДНР, 95 процентов населения вернулось в город.

Днем ранее Захарченко и глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прибыли в Крым. Их визит приурочен к 363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединить территории Войска Запорожского с Русским царством.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.