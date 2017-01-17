Захарченко предложил собрать в Крыму новую Переяславскую раду

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что в Крыму должна собраться новая Переяславская рада, на которой произойдет воссоединение Украины и России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе, передает во вторник, 17 января, «Крыминформ».

«Предлагаю Крым. Отсюда же крещение [Руси] пошло. Давайте в Симферополе сядем и подпишем или в Херсонес поедем», — приводит агентство слова Захарченко.

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Днем ранее он и глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прибыли в Крым на мероприятия, посвященные 363-летию Переяславской рады. Также на полуостров прибыли председатели Народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

Сообщалось, что Захарченко и Плотницкий в ходе визита примут участие в праздничном митинге в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, а также посетят форум славянского единства «С Россией навеки».

Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе. На ней было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.