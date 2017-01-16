Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александр Захарчено и Игорь Плотницкий прибыли в Крым на мероприятия, посвященные 363-летию Переяславской Рады. Об этом в понедельник, 16 января, передает РИА Новости.

«Нам очень важно, что братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане переживают за все происходящее в Донбассе», — заявил агентству депутат Госдумы, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

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Известно, что Захарченко и Плотницкий примут участие в праздничном митинге в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, а также посетят форум славянского единства «С Россией навеки». Отмечается, что на полуостров прибыли также председатели Народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

Переяславская Рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе. На ней было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.