Захарченко предрек скорый захват ополченцами всей Донецкой области

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ополченцы в ближайшее время установят контроль над всей территорией бывшей Донецкой области. Об этом в среду, 28 декабря, он сказал в ходе прямой линии с жителями республики, передает Донецкое агентство новостей.

«Территорией проведенного в мае референдума была вся бывшая Донецкая область, поэтому сейчас все это территория ДНР. Украинские каратели должны уйти с наших земель: а вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет — время покажет», — заявил Захарченко.

Он добавил, что районы Донецкой области, которые контролирует Киев, считает временно оккупированными. «Подчеркиваю, временно оккупированными. Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос освобождения земель мирным путем, тогда будем решать их, как сможем», — пообещал глава ДНР.

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Захарченко неоднократно анонсировал масштабные наступательные операции ополченцев. Так, 6 декабря он предрек захват вооруженными силами ДНР Великобритании. По его словам, «все зло российской судьбы — от англосаксов». В конце ноября Захарченко заявил, что противостояние в Донбассе рано или поздно закончится победой, которую ополченцы отметят в Европе или Северной Америке. Он выразил уверенность, что в украинцах «проснется то великое, что помогало нам вместе гонять шведов, бить турок», а прозападный вектор развития перестанет быть для украинского общества притягательным. «Я уверен, что свою победу мы отметим вместе. Пускай это будет в Варшаве, Берлине, Нью-Йорке», — сказал глава ДНР.

Референдум о независимости ДНР прошел 11 мая 2014 года, по его итогам была провозглашена независимость республики. Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.